من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان مفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق اتفاقية للتجارة الحرة، بحسب بيان عن الحكومة البريطانية.

وستجتمع تريفيليان بالأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف ونظرائها الوزراء من دول مجلس التعاون الخليجي الست: البحرين والسعودية وقطر وعُمان والإمارات والكويت.

وتُعد الدول الخليجية سابع أكبر سوق تصديرية لإنجلترا، وفقا للبيان الذي أضاف أن الاتفاق سيتيح زيادة الاستثمارات من الخليج وسيدعم قطاعات كالزراعة كما ستخفض التعرفة الجمركية على صادرات بريطانيا.

أرقام

-اعتبارا من 2020، بلغ حجم استثمارات الشركات البريطانية 13.4 مليار جنيه إسترليني (16.39 مليار دولار) في دول الخليج

-استثمرت الشركات الخليجية 15.7 مليار إسترليني في المملكة المتحدة

-سيساهم الاتفاق 1.6 مليار إسترليني سنويا في الاقتصاد البريطاني

-اجمالي حجم التجارة مع الخليج بلغ 33.1 مليار استرليني خلال العام الماضي

(إعداد أماني رضوان، تحرير ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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