أبدى بنك صحار الدولي العٌماني، رغبته في الاندماج مع بنك HSBC عٌمان، مع استمرار إجراءات طلب سابق له للاندماج مع بنك نزوى العمٌاني أيضا، وفقا لبيان من صحار الخميس.

وقد حصل البنك على موافقة البنك المركزي العٌماني في يناير الماضي، لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة للاندماج مع بنك نزوى.

فمن هو بنك صحار؟

(بحسب بيانات رسمية)

تأسس عام 2007، وبدأ تحقيق أرباح تجارية عام 2009، وأطلق صحار الإسلامي لتقديم خدمات بنكية إسلامية عام 2013.

في 2018، غير البنك هويته التجارية إلى صحار الدولي وطرح أسهمه في بورصة مسقط في أغسطس الماضي.

تتركز أعمال البنك في عٌمان وهو ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث إجمالي الأصول.

ووافق مجلس الوزراء السعودي العام الماضي على الترخيص لبنك صحار بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في السعودية.

حقق البنك صافي ربح بقيمة 28.3 مليون ريال عماني (73.6 مليون دولار) في 2021 مقابل 20 مليون ريال في 2020.

كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال العام الماضي إلى 110.7 مليون ريال مقابل 92 مليون ريال في 2020.

لماذا يبحث عن اندماج؟

تجري مباحثات اندماج بين بعض البنوك العٌمانية منذ عدة أعوام بسبب وجود عدد كبير من البنوك العاملة في السلطنة التي يقدر عدد سكانها ب5 مليون نسمة فقط.

(إعداد: شيماء حفظي،تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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