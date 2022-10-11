تعتزم شركة برجيل القابضة الإماراتية للخدمات الطبية دخول السوق السعودي ضمن خطتها للتوسع خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى زيادة أعمالها في الإمارات وعُمان.

ووفقا لتصريحات أدلى بها شامشير فاياليل بارامباث مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، في حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) نُشر الثلاثاء، فإن برجيل تعمل في أسواق نمو مرنة وجذابة، بما في ذلك الإمارات وعُمان، بالإضافة إلى السعودية.

وأضاف: "كشفنا مؤخراً عن خطط للبحث عن فرص لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في المملكة (السعودية) بحلول 2030".

وسوف تستخدم الشركة العائد من طرح 11% من رأسمالها في سوق أبوظبي للأوراق المالية والبالغ 1.1 مليار درهم إماراتي (299.5 مليون دولار) لتعزيز نمو الأصول وتنفيذ مشاريع الرقمنة والبنية التحتية، وفقا لرئيس الشركة.

وبلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج -الذي تم يوم 10 أكتوبر الجاري- 10.4 مليار درهم، مما يجعلها أكبر شركة للرعاية الصحية مدرجة في سوق أبوظبي، وفقا للوكالة.

وتمتلك برجيل التي تأسست عام 2007، 16 مستشفى و23 مركز طبي في كل من الإمارات وعُمان.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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