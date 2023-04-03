بدأ التشغيل التجريبي لوحدة تقطير النفط الخام في مصفاة الدقم بسلطنة عُمان، في خطوة تمهد للوصول إلى التشغيل الكامل للمصفاة المتوقع أن يكون بنهاية العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية يوم الاثنين.

ومصفاة الدقم هي مشروع مشترك بين عُمان والكويت، ويدير المشروع شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية التي تتشارك فيها شركة البترول الكويتية العالمية -المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية- وشركة أوكيو للطاقة العُمانية الحكومية.

وستبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة الدقم -وهي أكبر مشروع استثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع المصافي وقطاع البتروكيماويات- حوالي 230 ألف برميل يوميا، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة التي تدير المصفاة.

وتسعى عُمان إلى تعزيز قطاع البتروكيماويات لديها في ظل الطلب العالمي المتزايد على البتروكيماويات، فإلى جانب مشروع مصفاة الدقم دخلت السلطنة في ديسمبر الماضي في تحالف مشترك مع السعودية والكويت لتطوير مجمع بتروكيماويات مملوك بشكل مشترك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جنوب السلطنة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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