PHOTO
انهيار بنك سيليكون فالي....ماذا حدث وما علاقة الشرق الأوسط؟
يصنف البنك في المرتبة الـ16 من حيث حجم الأصول في أمريكا وفاقت أصوله الـ 200 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من 2022 ويقرض الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا ويعمل بعدة دول إلى جانب الولايات المتحدة
١٢ مارس، ٢٠٢٣
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام
ZAWYA 2022 ©