انتعشت حركة السياحة في الإمارات خلال الربع الأول من العام، وبلغ عدد السائحين في المنشآت السياحية 4 مليون، وفقا لبيان من وزارة الاقتصاد نقلته وكالة الأنباء الإماراتية يوم الخميس.

وقالت وزارة الاقتصاد إن إيرادات المنشآت الفندقية ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالربع الأول من عام 2019 - ما قبل أزمة كوفيد - لتسجل إيرادات بقيمة 11 مليار درهم (3 مليار دولار) في الربع الأول من 2022.

ووفقا للبيان ارتفع عدد زائري المنشآت الفندقية 10% لتصل إلى نحو 6 ملايين زائر قضوا 25 مليون ليلة فندقية.

وارتفع متوسط مدة إقامة نزلاء المنشآت الفندقية خلال الربع الأول بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من 2019وبلغت نسبة إشغال المنشآت الفندقية بالدولة خلال هذه الفترة 80%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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