رفض رجل الأعمال السعودي الامير الوليد بن طلال، عرض الاستحواذ الذي أعلن عنه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لشراء شركة تويتر.

وكان ماسك وهو أيضا مؤسس شركتي تسلا وسبيس أكس قد قدم عرض للاستحواذ على تويتر مقابل 54.2 دولار للسهم الواحد يوم الخميس، في خطوة لقيت رفضاً من الأمير السعودي.

ورافضاً العرض، غرد الملياردير السعودي الذي تمتلك شركته "المملكة القابضة" 5.2% في توتير أنه لا يعتقد أن العرض الذي قدمه ايلون ماسك - في اشارة الى 54.2 دولار (للسهم الواحد)- يعكس القيمة الفعلية لتطبيق توتير في ضوء آفاق نموه.

ويملك ماسك 9.2 % من أسهم شركة تويتر حالياً بعد أن اشترى هذه الحصة مقابل 3.7 مليار دولار .

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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