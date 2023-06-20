بحثت الهند والعراق سبل تعزيز مشتريات الهند السنوية من النفط الخام العراقي من مليار برميل حاليا، وفق ما كتبه وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري في سلسلة تغريدات على تويتر يوم الثلاثاء.

وقال بوري، عقب اجتماع مع نظيره العراقي حيان عبد الغني في نيودلهي، إن العراق يُعتبر منذ عام 2017 من أكبر موردي النفط الخام للهند، مضيفا أن الهند تشتري بالفعل نحو مليون برميل يوميا من النفط الخام العراقي.

وأضاف أن الهند أيضا هي ثاني أكبر شريك تجاري للعراق، إذ يبلغ حجم التجارة السنوية 37 مليار دولار.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، ويعتمد على تصدير النفط الخام كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة لكنه يلجأ أيضا للاستيراد لتلبية احتياجاته من المنتجات البترولية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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