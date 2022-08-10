وافق مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد المصرية – بحسب بيان أرسلته إلى البورصة المصرية يوم الأربعاء - على بيع شركة تملكها بالكامل في الصين بعد أن تلقت عرض من جهة لم تذكرها.

وأضافت الشركة في البيان أنها ستعلن عن تفاصيل العرض الذي تلقته بعد إتمام عملية البيع.

وتساهم شركة النساجون الشرقيون الصين بقرابة 0.2% من الايرادات الإجمالية، حسب بيانات الشركة.

وتدرس الشركة المصرية التخارج منها أو تصفيتها منذ 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

والنساجون الشرقيون التي تعمل في سوق المفروشات الأرضية منذ أكثر من 30 عام هي أحد أكبر منتجي السجاد في العالم، ولديها مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها إلى أكثر من 130 دولة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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