توقع مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب أن ترتفع قيمة مشتريات الطاقة والمحروقات بأكثر من 25 مليار درهم (2.6 مليار دولار) مقارنة بسنة 2021، بسبب ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي.

ونقلت وكالة أنباء المغرب، عن المدير العام للمكتب عبد الرحيم الحافيظي، في كلمة بمجلس النواب يوم الأربعاء، توقعه بأن ترتفع فاتورة شراء المحروقات والكهرباء سنة 2022 إلى حوالي 47.7 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، فيما كانت تبلغ في المتوسط حوالي 21 مليار درهم (2.2 مليار دولار) خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وقال الحافيظي، إن الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس وسينعكس سلباً على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب.

وتشكل المحروقات 64% من تكلفة إنتاج الكهرباء خلال عام 2022، وفق ما جاء في البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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