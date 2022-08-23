رخص البنك المركزي السعودي لشركتين تكنولوجيا مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (regulatory sandbox)، بحسب بيان للمركزي الثلاثاء.

وكشف البيان أن الشركتين سعوديتان وهما: لين تكنولوجيز وشركة تقنية الادخار والإنماء المالية ويعملان في المجال المصرفي. وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات التي تم الترخيص لها بالعمل في البيئة التجريبية من قبل المركزي ل38 شركة.

وأطلق المركزي السعودي في 2018، بيئة تجريبية تشريعية تسمح للشركات التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية قبل إطلاقها.

(إعداد: أماني رضوان ، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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