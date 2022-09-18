تخطط الكويت لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى مليار قدم مكعبة يوميا من 650 مليون قدم مكعبة في الوقت الحالي، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح يوم الأحد في تصريحات للصحفيين بعد افتتاحه مؤتمر ومعرض جمعية مصنعي الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي نقلتها رويترز.

وقال الصباح: "نحن في دولة الكويت نعمل على مواكبة إنتاجنا من الغاز لنواكب الطلب المتزايد على الغاز ومن ثم إتاحة فرص استثمارية جديدة للبتروكيماويات".

وتشهد أسعار الغاز الطبيعي ارتفاع كبير في ظل شح المعروض العالمي نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وسعي دول الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد بديل عن الغاز الروسي الذي كان يشكل النسبة الكبرى من إمدادات الغاز.

وفي ما يتعلق بإنتاج النفط، قال الصباح إن بلاده تنتج في الوقت الحالي ما يزيد عن 2.8 مليون برميل يوميا من النفط بما يتسق مع حصتها في اتفاق تحالف أوبك+ (الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها).

وأشار إلى أن الكويت لديها خطط لزيادة إنتاج النفط الخام متى احتاجت السوق ذلك، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أنه في الوقت الحالي لا يزال العملاء يطلبون الكميات نفسها من النفط.

وأقر تحالف أوبك+ العودة بإنتاج النفط الخام في شهر أكتوبر المقبل لمستويات أغسطس مستهدفا إنتاج 43.85 مليون برميل يوميا، في ظل التقلبات التي تعيشها الأسواق والضبابية بشأن الطلب.



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(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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