أعلن العراق، يوم الأربعاء، اكتشاف آبار نفطية جديدة في محافظة الأنبار في غرب البلاد، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

ونقلت الوكالة عن محافظ الأنبار علي فرحان قوله إنه "تم اكتشاف العديد من الآبار النفطية الجديدة في النخيب والثرثار" بالمحافظة، مضيفا أن "المحافظة تحتوي على كميات كبيرة من مادة الغاز".

وبنهاية العام الماضي قُدرت الاحتياطات المؤكدة للعراق من النفط بـ 145.019 مليار برميل، فيما بلغت الاحتياطيات المؤكدة من الغاز 3.714 تريليون متر مكعب، بحسب موقع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، والعراق أحد أعضاء المنظمة.

وكان العراق سادس أكبر منتج للنفط في العالم العام الماضي، بإنتاج شكل 4% من إجمالي النفط المنتج في عام 2021، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وفي مايو الماضي وافقت منظمة أوبك على زيادة إنتاج النفط بالعراق إلى 4.5 مليون برميل يوميا بدءا من يونيو الماضي.





(إعداد: مريم عبد الغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا