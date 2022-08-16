استثمر صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) مع شركة كاين إنترناشيونال - وهي شركة استثمار عقاري مقرها لندن - نحو 900 مليون دولار في مجموعة آمان الفندقية، وفقا لبيان من الصندوق يوم الاثنين.

ووفقا لما نقلته رويترز، قدرت كاين، شركة آمان بنحو 3 مليار دولار.

ومجموعة آمان - وفقا لموقعها الرسمي – بدأت عملها في 1988، وتمتلك 34 فندق ومنتجع ومشروع سكني في 20 دولة، 15 منها تقع بالقرب من أو داخل المواقع المحمية من قبل اليونسكو.

وقال الصندوق، إن الاستثمار في الشركة، يدعم التوسع العالمي لفنادقها وعقاراتها السكنية فائقة الفخامة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا