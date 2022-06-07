تأهل صندوق الاستثمارات العامة--الصندوق السيادي السعودي-- الى القائمة الأوفر حظا لشراء حصة في امتياز ستاربكس الشرق الأوسط من مجموعة الشايع الكويتية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين لم تسمهما.

وكانت شركة بروكفيلد وCVC Capital Partners من بين الشركات التي قدمت عرضا لشراء حصة في الامتياز الذي يغطي فروع لستاربكس في شمال أفريقيا وآسيا الوسطى فيما تراجعت كل من "مبادلة" و"القابضة" (ADQ) الإماراتيتين عن المنافسة، وفقا لرويترز.

وكانت الشايع قد عينت بنك جي بي مورجان العام الماضي لبيع حصة أقلية في الامتياز. وقالت مصادر رويترز إن الحصة قد تصل إلى 30% مقابل 4 إلى 5 مليار دولار.

ومجموعة الشايع هي شركة عائلية تأسست عام 1890. وتدير امتيازات ستاربكس، واتش آند ام، ومذركير، ودبنهامز، وأمريكان إيجل آوتفترز، وبي. إف. تشانغز، وذي تشيزكيك فاكتوري، وذي بودي شوب، وماك، وفيكتوريا سيكريت، وبووتس، وبوتري بارن، وكيدزانيا، وفقا لموقعها الرسمي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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