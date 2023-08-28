أتم الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقه مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني ليتولى منصب المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على منصة إكس (تويتر سابقا) تغريدة أعلن فيها عن "مراسم توقيع وتقديم المدير الفني للمنتخب الوطني السيد روبرتو مانشيني" التي تقام يوم الاثنين.

وحسبما ذكرت جريدة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، سيقوم مانشيني بالتوقيع على عقود تدريب المنتخب السعودي لمدة أربع سنوات وحتى عام 2027. ويصل صافي راتب مانشيني السنوي إلى 25 مليون يورو (27 مليون دولار).

واستقال مانشيني من تدريب منتخب إيطاليا بعد خمس سنوات تولى فيها المهمة منذ عام 2018، وقاد إيطاليا للفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو) 2020.

وذكر مانشيني في تصريحات صحفية لدى استقالته أنه تلقى العديد من العروض، لكن لا علاقة للسعودية بتقديم استقالته من تدريب إيطاليا.

وسيخلف مانشيني مدرب السعودية السابق، الفرنسي هيرفيه رينار الذي قاد المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، واستقال رينار من تدريب السعودية ليتولى تدريب منتخب فرنسا للسيدات.

ويبلغ مانشيني من العمر 58 عام، وكان لاعب سابق في المنتخب الإيطالي وأندية بولونيا وسامبدوريا ولاتسيو في إيطاليا، بالإضافة لنادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وعقب اعتزاله تولى تدريب العديد من الأندية والمنتخبات، وهي فيورنتينا ولاتسيو وانتر ميلان في إيطاليا، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وجالاتا سراي التركي، وزينيت سان بطرسبرج الروسي، قبل أن يتولى تدريب منتخب إيطاليا عام 2018.

وحقق مانشيني العديد من الألقاب كمدرب، أبرزها الدوري الإيطالي 3 مرات، وكأس إيطاليا 4 مرات، والسوبر الإيطالي مرتين، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس تركيا، بالإضافة لكأس الأمم الأوروبية مع منتخب إيطاليا.

وتعد صفقة تدريب مانشيني للمنتخب السعودي آخر حلقة في سلسلة ظهور النجوم في كرة القدم السعودية، وهذه المرة خارج الخطوط على سبيل المدربين.

وشهدت كرة القدم في السعودية انضمام العديد من نجوم الصف الأول هذا الصيف. كما أصبح المدرب الإنجليزي وأسطورة ليفربول سابقا ستيفن جيرارد مدرب لفريق الاتفاق.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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