قالت منظمة الصحة العالمية إنها تحقق في مرض "غامض" يصيب الأطفال بالتهاب الكبد الوبائي وتسبب في وفاة طفل واحد على الأقل حتى الآن.

ونقلت وكالات وصحف دولية عن منظمة الصحة قولها، مساء السبت، إن 169 حالة على الأقل سجلت لدى أطفال بالمرض في 12 دولة، هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسبانيا وإسرائيل والدنمارك وأيرلندا وهولندا وإيطاليا والنرويج وفرنسا ورومانيا وبلجيكا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 114 حالة من أصل الـ 169 حالة تم تسجيلها في المملكة المتحدة وحدها، مضيفا أن الحالات المبلغ عنها لأطفال تتراوح أعمارهم بين شهر و16 عام ويحتاج 17 منها زراعة كبد، وأنه لا يُعرف حتى الآن أسباب إصابة الأطفال بالتهاب الكبد الوبائي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تراقب الوضع عن كثب وتعمل مع السلطات الصحية البريطانية والدول الأعضاء الأخرى والشركاء.

وأرسل مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة تنبيه على مستوى البلاد يحذر الأطباء من أن يكونوا على اطلاع بأعراض التهاب الكبد لدى الأطفال، كجزء من تحقيق أوسع في الحالات غير المبررة لالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال الصغار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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