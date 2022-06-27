وافق مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار، على التقدم بطلب للبنك المركزي، لتأسيس بنك رقمي بالتحالف مع عدد من المستثمرين، بحسب بيان أرسلته الشركة إلى البورصة الكويتية.

وكان بنك الكويت المركزي، أعلن في نهاية يناير الماضي أن على الشركات الراغبة في الحصول على رخصة مصرفية عامة لتأسيس بنوك رقمية تقديم طلباتها في مهلة أقصاها نهاية يونيو 2022 على أن يكشف المركزي عن الطلبات المستوفية للشروط بنهاية 2022.

تتجه دول المنطقة إلى التحول الرقمي في عدة قطاعات تشمل الخدمات المصرفية والحكومية.

فمثلا تستهدف الإمارات التحول للرقمنة على المستوى الحكومي بحلول 2025.

نبذة عن الشركة:

وفقا لموقعها الرسمي

تأسست الشركة عام 1961، وهي أول شركة استثمارية في الكويت والمنطقة.

تعمل الشركة في أنشطة تتضمن إدارة الأصول وتقديم الخدمات الاستثمارية والمالية.

أدرجت في بورصة الكويت عام 1984 وهي مملوكة بنسبة 76.19% للهيئة العامة للاستثمار الحكومية، بحسب بيانات البورصة الكويتية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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