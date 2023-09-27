اتفقت السعودية واليونان، يوم الأربعاء، على تأسيس شركة مشتركة الملكية للنظر في ربط شبكتي الطاقة في البلدين، في أول خطوة في خطتهما لإمداد أوروبا بطاقة خضراء رخيصة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن بيان لوزارة الطاقة اليونانية.

وكان البلدان بحثا في العام الماضي أثناء زيارة لولي العهد السعودي إلى أثينا إمكانية ربط شبكتي الكهرباء لديهما لتزويد أوروبا بطاقة خضراء أرخص، فيما تسعى أوروبا إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 وانخفاض إمدادات الطاقة الروسية للقارة.

وبحسب بيان وزارة الطاقة اليونانية الأربعاء، سوف تتأسس الشركة الجديدة من قبل كل من الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الطاقة المستقلة اليونانية "آي بي تي أو"، وستكون الشركة معنية بدراسة الجدوى التجارية لربط شبكتي الطاقة في البلدين.

وقالت الوزارة إن ملكية الشركة الجديدة ستكون 50% لكل من الشركتين المؤسستين لها.

والشركة السعودية للكهرباء هي منتج ومزود للكهرباء في السعودية، وهي مملوكة بشكل غير مباشر لحكومة المملكة، إذ يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) حصة 74.3%، وشركة أرامكو السعودية للنفط 6.9%، بحسب موقعها الإلكتروني.

أما شركة نقل الطاقة المستقلة اليونانية فهي مسؤولة عن ضمان إمدادات الكهرباء إلى اليونان، وفق موقعها الإلكتروني.

تأتي خطوة السعودية واليونان في وقت يزداد فيه توجه دول العالم إلى مصادر الطاقة المتجددة بهدف الحد من تغير المناخ وتبعاته. ويتم إنتاج حوالي 40% من الطاقة في اليونان من مصادر الطاقة المتجددة، وتتطلع الدولة إلى مد كابل تحت البحر يربط شبكتها بمصر، وفق رويترز.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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