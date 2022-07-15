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أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، في بيان مساء الخميس، فتح مجالها الجوي أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الأجواء والذي يعني ضمنيا فتح المجال الجوي أمام إسرائيل.

وقالت الهيئة أن القرار سيؤدي ل "عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية"، ولتعزيز "الربط الجوي الدولي".

يأتي القرار قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية، قادما من زيارة لإسرائيل.

وكانت السعودية تحظر على الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل عبور أجوائها الجوية لكنها سمحت لشركة إير إنديا منذ عام 2018 بالتحليق في مجالها الجوي في طريقها إلى تل أبيب، كما سمحت للطائرات المسافرة بين الإمارات وإسرائيل بذلك أيضا بعد تطبيع العلاقات بينهما في 2020.

وفي بيان للبيت الأبيض، أثني بايدن، على القرار الذي وصفه بـ"التاريخي".



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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