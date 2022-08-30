تعتزم مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المصرية التوسع داخل السوق الإفريقي من خلال شراكات أو استحواذات قد تتضمن حصص في شركة كينية، بحسب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في مقابلة مع زاوية عربي.

تأسست "إي فاينانس" بغرض تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية. والمجموعة كانت - قبل طرحها في البورصة العام الماضي - مملوكة لعدد من البنوك والشركات الحكومية.

وبخلاف الشبكة المالية للحكومة، فإن "إي فاينانس" لديها أنشطة في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تمتلك شركة "خالص" للتحصيل والمدفوعات الرقمية، كما أن لديها شركة "إي أسواق" المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل منصات التجارة الإلكترونية بالإضافة لشركات أخرى.

وقام صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) وهو الصندوق السيادي للمملكة في أغسطس بالاستحواذ على 25% من أسهم إي فاينانس، ليصبح بذلك من أكبر المساهمين فيها.

"نحن بصدد الإعلان عن شراكة مع إحدى الشركات في كينيا، إما بالاستحواذ على جزء منها، أو من خلال زيادة رأس مالها،" بحسب سرحان.

وتأسست إي فاينانس في 2005 وتتواجد حاليا في ليبيا والسودان بالإضافة لسوقها الرئيسي في مصر. وأعلنت في فبراير الماضي توقيع اتفاقية إصدار بطاقات رقمية في مجال التأمين الصحي بزيمبابوي لمدة عشر سنوات من خلال شركتها التابعة "إي كاردز" لخدمات حلول البطاقات.

ورصدت المجموعة ميزانية عامة للاستثمارات تقدر ب2.4 مليار جنيه (ما يعادل 125 مليون دولار) عقب طرح حصة من أسهمها في البورصة وتم استثمار منها ما يقرب من 300-400 مليون جنيه منذ الطرح في أكتوبر 2021.

وبحسب سرحان: "لدينا خطة لاستثمار الباقي المقدر ب2 مليار جنيه (104 مليون دولار) خلال العام الجاري والقادم،" مضيفا أن الاستثمارات تتضمن السوق الإفريقي أو في مصر: في البنية التحتية أو شركتي" إي هيلث"، و"إي تاكس"، التابعتين لـ إي فاينانس.

و"إي تاكس" هي الذراع التكنولوجي لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، أما "إي هيلث" فهي شركة متخصصة في الحلول التكنولوجية والرقمية لخدمات القطاع الصحي.

وقال سرحان إن إي فاينانس ترى فرص مستقبلية لها في تونس وليبيا والسودان، بدون تفاصيل.

"إفريقيا سوق كويس قوي لعدة أسباب. أولها أن أغلب الدول بها تحتاج إلى نفس النموذج من الخدمات التي قدمتها الشركة سواء مع الحكومة المصرية أو مع المواطنين داخل مصر، وما تم من نجاح داخل السوق المصري نريد أن نطبقه هناك،" بحسب سرحان.

وتعمل المجموعة المصرية حاليا على مشروع " الإيصال الإلكتروني" وهو نظام مركزي إلكتروني يمكن من متابعة التعاملات التجارية بين البائعين والمستهلكين لحظيًا ويضمن عدم التهرب الضريبي.

وتنفذ إي فاينانس في الوقت الراهن مع وزارة البترول خدمة جديدة تسمح للمواطن بسحب من محطات الوقود من خلال بطاقات الدفع لاستغلال وجود وفرة نقود في هذه المحطات.

"ويوجد شركتين تتفاوض حاليا مع إي فاينانس لتنفيذ هذه الخدمة في محطاتهم إحداهما شركة عالمية وأخرى محلية،" بحسب سرحان بدون تفاصيل.

(إعداد: صفية منير، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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