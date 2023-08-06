‏‎أطلقت الخطوط الجوية السعودية رحلات جوية مباشرة بين العاصمة الصينية بكين وجدة، وبين بكين والرياض‏‎، بهدف تعزيز وصول المملكة إلى 100 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) يوم الأحد.

يأتي إطلاق الرحلات الجديدة في إطار برنامج الربط الجوي، الذي أطلقته المملكة عام 2021 لدعم نمو السياحة في السعودية من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير الطرق الجوية الحالية، وربط المملكة بوجهات جديدة، بحسب الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وتعتبر زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من مستهدفات المملكة -وهي أكبر مصدر للنفط في العالم- لتنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط ضمن رؤيتها 2030.

ووفق وكالة واس، فقد انطلقت الجمعة أولى الرحلات الجوية المباشرة بين بكين وجدة، فيما أُطلقت الأحد رحلات مباشرة بين بكين والرياض‏‎.

ومن المقرر أن تُسير الخطوط السعودية أربع رحلات أسبوعية بين مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار بكين داشينغ الدولي، وفق بيان للشركة يوم السبت.

وقالت الخطوط الجوية السعودية، في بيان السبت، إن تدشين المسار الجديد يمثل خطوة هامة لدعم التنوع الاقتصادي في المملكة من خلال جذب السياح الصينيين للمملكة وزيادة نمو قطاع السياحة، حيث تعد الصين أكبر مصدر للسياح في العالم.

ويهدف برنامج الربط الجوي إلى إطلاق مسارات إضافية من وإلى المملكة في النصف الثاني من عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، لتوسيع شبكة طيرانها وتسهيل إمكانية الوصول إليها دوليا، وفق وكالة واس.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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