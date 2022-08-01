رفعت الحكومة المصرية ملكيتها في الشركة المصرية للحفر البحري إلى 100% بعد أن اشترت حصة شركة تويوتا اليابانية البالغة 50%، وفقا لبيان صدر عن وزارة البترول المصرية، يوم الاثنين.

وبذلك سترتفع حصة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في شركة الحفر إلى 85% بدلا من 35% في السابق فيما ستحافظ جنوب الوادي القابضة للبترول على نسبة 15%.

وأضاف البيان الوزاري الذي لم يذكر قيمة الصفقة، أن قطاع البترول أصبح يمتلك بالكامل الحفارين البحريين القاهر 1 والقاهر 2.

وقال طارق الملا وزير البترول المصري، في البيان إن "الاستحواذ جاء في أفضل وقت، حيث تشهد أسعار البترول العالمية ارتفاع كبير متزامن مع تنفيذ برنامج حفر مكثف في المياه الإقليمية المصرية".

وأضاف :"أصبح امتلاك الحفارين له بعد استراتيجي وبعد اقتصادي" وأن هذا الإجراء يدعم خطط الإسراع بزيادة الإنتاج وتنمية مصادر الثروات الطبيعية وخاصة الغاز الطبيعي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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