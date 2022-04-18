فازت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية المملوكة بالكامل لشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية بعقد قيمته 363 مليون درهم إماراتي (98.8 مليون دولار) لتركيب أعمدة لهياكل توربينات الرياح في حقل "يانلن" للرياح البحرية في تايوان، بحسب إفصاح للشركة يوم الاثنين.

وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية تأسست عام 1973 ومقرها في أبوظبي، وهي شركة عالمية توفر حلول متكاملة في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات لقطاعي النفط والغاز البري والبحري.

أما شركة الجرافات البحرية فهي شركة شبه حكومية تأسست عام 1978 في أبوظبي، بهدف القيام بكافة عمليات الحفر في البحار، وأدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2000، وجزء من أسمهما مملوك لحكومة أبوظبي، بحسب موقعها الإلكتروني وملفها على سوق أبوظبي.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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