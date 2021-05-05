ارتفع صافي ربح شركة زين البحرين في الربع الأول من العام الجاري بـ 10.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل الشركة أرباح بنحو 1.5 مليون دينار بحريني (نحو 4 ملايين دولار أمريكي) مقارنة بنحو 1.4 مليون دينار (نحو 3.7 مليون دولار) خلال الربع نفسه من عام 2020، بحسب بيان من الشركة منشور اليوم الأربعاء على موقع بورصة البحرين.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأول بشكل طفيف بنسبة 0.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتسجل 16.5 مليون دينار (نحو 43.9 مليون دولار) مقابل 16.46 مليون دينار (43.6 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2020.

أسباب ارتفاع الأرباح

(بحسب بيان اليوم)

عزت الشركة تحسن نتائجها المالية في الربع الأول من العام إلى القرارات التي اتخذتها في نهاية العام الماضي (2020) بتوسيع شبكتها بنسبة 75% لاستيعاب النمو المتسارع للبيانات، في ضوء متطلبات العمل عن بعد والتعليم والاجتماعات الافتراضية والاستخدام المتزايد للحلول الرقمية.

نبذة عن الشركة

زين البحرين هي شركة عاملة في مجال الاتصالات وهي جزء من مجموعة زين العاملة في مجال الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وبدأت زين البحرين في تقديم خدماتها في البحرين في ديسمبر عام 2003، وهي مدرجة ببورصة البحرين، بحسب موقعها الإلكتروني.





نظرة على أرباح الربع 1 في السنوات السابقة

كان الربع الأول من عام 2019 هو الأعلى من حيث مستوى الأرباح الصافية التي سجلتها شركة زين البحرين منذ عام 2015، بحسب القوائم المالية للشركة.

وفي ما يلي نظرة على أرباح الربع الأول منذ 2015:



2019: 1.7 مليون دينار (4.5 مليون دولار)

2018: 1.1 مليون دينار (2.9 مليون دولار)

2017: 503 ألف دينار (1.3 مليون دولار)

2016: 917 ألف دينار (2.4 مليون دولار)

2015: مليون دينار (نحو 2.7 مليون دولار)





(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

( للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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