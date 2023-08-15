أعلنت البحرين، يوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيات مشروع "72 ميغاوات للطاقة الشمسية"، الذي سيساهم في تغطية احتياجات الطاقة في المملكة، وفق وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وقال وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني ياسر بن إبراهيم حميدان، وفق الوكالة، إن المشروع يندرج ضمن مبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل حول اتفاقيات المشروع.

ماذا نعرف عن مشروع "72 ميغاوات"؟

(وفق الوكالة)

- يُعتبر أكبر مشروع للطاقة الشمسية في البحرين.

- يشكل ما نسبته 28% من هدف البحرين بتحقيق 250 ميغاوات من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.

- سيتم بناء محطة الألواح الشمسية على أسطح المباني، ومظلات مواقف السيارات، والأراضي المخصصة في هذه المرافق.

- سيساهم في خفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع هدف البحرين بالوصول للحياد الصفري بحلول العام 2060.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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