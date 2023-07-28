أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، الجمعة، عن إخماد حريق محدود نشب في أحد خطوط مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لها، بدون مزيد من التفاصيل عن تلفيات أو خسائر.

وشركة البترول الوطنية مملوكة للدولة عبر مؤسسة البترول الكويتية، وتمتلك الشركة مصفاة الأحمدي وهي واحدة من أكبر مصافي النفط في العالم، وتبلغ طاقتها التكريرية 466 ألف برميل يوميا.

وقال المتحدث الرسمي لشركة البترول الوطنية، وهو نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود غانم العتيبي، إنه تم إخماد الحريق الذي نشب في أحد الخطوط التابعة لوحدة إنتاج البيتومين (مادة عزل) بالمصفاة، وفقا لتغريدة عبر حساب الشركة على تويتر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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