أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، يوم الخميس، تشغيل خط غاز مسال خامس بمصفاة ميناء الأحمدي، وفقا لبيان نلقته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

ويضيف خط الغاز المسال الخامس، الذي يعد ثاني أكبر مشروعات الشركة من حيث الإنتاجية، 805 ملايين قدم قياسية و106 آلاف برميل من المكثفات إلى إنتاج شركة البترول الوطنية، وفق وليد البدر الرئيس التنفيذي للشركة.

وبهذا يرتفع إجمالي إنتاج الشركة بنسبة 30% ليصبح إنتاجها من الخطوط الخمس 3.125 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز و332 ألف برميل من المكثفات، وفق الوكالة.

وشركة البترول الوطنية مملوكة للدولة عبر مؤسسة البترول الكويتية، وتمتلك الشركة مصفاتي ميناء عبد الله ومصفاة الأحمدي.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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