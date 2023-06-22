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وقعت الإمارات اتفاقية خدمات النقل الجوي مع إيران، بحسب ما جاء في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الخميس.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات العربية - الإيرانية تقارب مع اتفاق إعادة العلاقات بين طهران والسعودية في مارس الماضي.

وجرى التوقيع في دبي في مقر الهيئة العامة للطيران المدني.

"وتأتي الاتفاقية في إطار تبني دولة الامارات سياسة الأجواء المفتوحة وبهدف تنظيم رحلات النقل الجوي بين البلدين، كما ستعزز هذه الاتفاقية الربط الجوي بين دولة الإمارات,والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي سيعود بالفائدة على الناقلات الوطنية من خلال توسيع خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التجارة والسياحة"، بحسب البيان.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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