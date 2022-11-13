أقر مجلس الوزراء الإماراتي، يوم الأحد، سياسة جديدة لدعم المنتج المحلي عبر تغيير سياسة الإعفاء الجمركي لمدخلات التصنيع ليكون الإعفاء للمواد المستوردة الداخلة في الصناعات وغير الموجودة محليا فقط، بحسب ما أعلنه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم عبر تويتر.

وقال بن راشد إن الهدف من السياسة الجديدة هو "تشجيع المصانع على استخدام المواد المنتجة محليا لدعمها".

وفي السابق، كانت الإمارات تعفي جمركيا كل المدخلات الصناعية (المواد الأولية والوسيطة والآلات والمعدات وقطع الغيار) لكن باشتراطات، بحسب الموقع الإلكتروني لمكتب تنمية الصناعة الإماراتي.

وكانت اشتراطات الإعفاء الجمركي للمواد الأولية الداخلة في عملية التصنيع في السابق تتضمن أن تكون المواد المستوردة مرتبطة بشكل مباشر بالعملية التصنيعية للمنتج النهائي، وألا تكون عبارة عن منتج نهائي ضمن منتجات المصنع.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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