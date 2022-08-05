تعتزم الإمارات استثمار مليار دولار في شركات باكستانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" الجمعة، عن مصدر مسؤول في أبو ظبي لم تسمه.

وقالت الوكالة، إن الاستثمار يسعى لاستكشاف فرص ومجالات استثمارية جديدة في عدة قطاعات سيتعاون الطرفان فيها من بينها الغاز والبنية التحتية للطاقة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا الزراعة وغيرها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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