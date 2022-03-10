تسعى شركتا أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ودوبال القابضة المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمار الحكومية إلى الاستحواذ على محطات توليد الكهرباء التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، لتمتلك كل منهما حصة 50%، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) يوم الأربعاء.

ومفاوضات الصفقة لا تزال تخضع للحصول على موافقة الجهات الجهات التنظيمية بإماراتي أبو ظبي ودبي.

ولم تذكر الوكالة القيمة المحتملة لصفقة الاستحواذ هذه.

ودوبال القابضة هي الذراع الاستثماري لحكومة دبي في قطاعات السلع والتعدين والطاقة والصناعة، وتأسست عام 2014، وانشأت الشركة للاستثمار في الإمارات العالمية للألومنيوم.

وشركة "طاقة" تأسست عام 1998 عبر خصخصة قطاع المياه والطاقة في أبوظبي، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2005، وفقا لموقعها الرسمي.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

#أخباراقتصادية