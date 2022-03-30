قالت شركة شعاع كابيتال للاستثمار إنها استحوذت على شركة إليانز للخدمات البحرية واللوجستية ومقرها في أبوظبي ليرتفع بذلك أسطول منصة "شعاع" إلى 152 سفينة دعم بحري، ويصبح الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والرابع عالميا، بحسب بيان أرسلته الشركة لبورصة دبي يوم الأربعاء.

ولم تفصح الشركة عن قيمة الصفقة أو تفاصيلها.

وتوفر شركة إليانز مجموعة من الخدمات البحرية لشركات النفط الدولية والمحلية ومقاولي الإنشاءات البحرية، بما في ذلك تأجير السفن، والخدمات اللوجستية للموانئ، وخدمات الأطقم.

وهذا هو ثاني استحواذ لشعاع كابيتال في قطاع سفن الدعم البحري، إذ سبق واستحوذت في عام 2020 على شركة ستانفورد مارين ومقرها في دبي، والتي تعمل في القطاع منذ 20 عام.

وقالت شعاع، في بيان الأربعاء، إنها تتوقع تحقيق منافع كبيرة من تآزر عمل شركتي "إليانز" و"ستانفورد مارين" على الإيرادات على أساس سنوي في ضوء النمو المتوقع لقطاع النفط والغاز البحري.



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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)