ارتفعت أرباح شركة أبو قير للأسمدة المصرية، خلال السنة المالية المنتهية في يونيو، بنسبة 157.5% بدعم من زيادة أسعار التصدير، حسب بيانات الشركة المرسلة للبورصة المصرية، يوم الخميس.

وسجل صافي ربح الشركة بعد الضريبة نحو 9 مليار جنيه ( 475.3 مليون دولار) مقابل 3.5 مليار جنيه (184.8 مليون دولار) خلال العام الأسبق، اذ نمت الإيرادات السنوية 84.8% إلى 16.3 مليار جنيه ( 860.8 مليون دولار).

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى استمرار تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحسن متوسط أسعار التصدير والبيع محليا في السوق الحر - خارج نطاق الحكومة - وفتح أسواق جديدة وتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مارس وزيادة إيرادات الاستثمار بالشركات التي تساهم فيها الشركة.

وفي مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% استثنائيا وانخفض سعر الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 13% حينها.

وشهدت أسعار الأسمدة ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية نتيجة ارتفاع الطلب عالميا كما رفعت الحكومة المصرية سعر بيع الأسمدة محليا في نوفمبر الماضي لمواجهة ارتفاع التكلفة على المصنعين، وفقا لوسائل إعلام محلية.

نبذة عن أبو قير للأسمدة

تأسست الشركة عام 1976 لإنتاج وتسويق الأسمدة في مصر وأفريقيا.

في أبريل الماضي، اشترت مجموعة القابضة ADQ الإماراتية حصة بنحو 21.5% في أبو قير ضمن صفقة تضمنت 5 شركات مصرية بقيمة نحو 2 مليار دولار.

لا تزال الحكومة تملك حصة غالبية من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للتنمية وبنك ناصر الإجتماعي والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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