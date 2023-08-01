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قالت مجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند) الإماراتية، يوم الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقية إلزامية مع مجموعة "بي بي إف" للاستحواذ على حصة مسيطرة في أصول للاتصالات في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا لشركة "بي بي إف تليكوم" التابعة لبي بي إف.

وتخدم "بي بي إف تليكوم" أكثر من 10 مليون عميل، بحسب بيان من الشركة الإماراتية لسوق أبوظبي للأوراق المالية الثلاثاء.

وتبلغ القيمة الأولية للصفقة 2.150 مليار يورو مقابل حصة مسيطرة (50%+ 1 حصة اقتصادية) في كل من شركات الخدمة والبنية التحتية، باستثناء المجر. والحصة الاقتصادية هي حصة الملكية في أسهم الشركة، وهي مختلفة عن حقوق التصويت التي قد لا تكون بالضرورة مساوية للحصة الاقتصادية.

وتتكون "بي بي إف تليكوم" من شركات الاتصالات: Yettel بلغاريا، وYettel هنغاريا، وYettel صربيا وO2 سلوفاكيا، وتضم الشركة أيضا أعمال البنية التحتية لشبكات "CETIN "و "Networks O2 "في الدول ذاتها، والتي تُدار بشكل مستقل.

وتتضمن الصفقة بند استثماري إضافي تصل قيمته إلى 350 مليون يورو لصالح "بي بي إف" في حال تجاوزت "بي بي إف تليكوم" أهداف مالية محددة خلال 3 أعوام من استكمال الصفقة، ويخضع البند نفسه لحق استرداد في حال عدم تحقيق تلك الأهداف المالية بمبلغ تصل قيمته إلى 75 مليون يورو.

وحققت شركة "بي بي إف تليكوم" في عام 2022 إيرادات مجمعة بلغت 1.8 مليار يورو، وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وبعد الإيجار بلغت 0.7 مليار يورو، بحسب البيان.

وقدرت اتصالات الإمارات التأثير المالي للصفقة على نتائج أعمالها بزيادة تقارب 14% من إجمالي الإيرادات، و11% من إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بناءً على النتائج المالية لعام 2022.

وستؤدي الصفقة في حال إتمامها إلى توسع محفظة اتصالات الإمارات إلى 20 دولة، لكن المجموعة قالت إن عملية الإتمام تظل خاضعة لاستيفاء الموافقات التنظيمية وشروط إدارية.

ومجموعة اتصالات، التي تأسست عام 1976 ومقرها أبوظبي، هي أول مزود لخدمات الاتصالات في الإمارات، وتمتلك الحكومة حصة بها عبر جهاز الإمارات للاستثمار.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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