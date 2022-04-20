وقع الاتفاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "إيميا باور" الإماراتية.

وبحسب الاتفاق، سيتم إقامة منشأة لتصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تبلغ 235 ألف طن من الأمونيا سنويا، قابلة للزيادة حتى 390 ألف طن.

ومن المقرر أن تبدأ إقامة المنشأة بنهاية العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل التجاري لها بنهاية عام 2025.

وشركة "إيميا باور" تابعة لمجموعة النويس الإماراتية، وتعمل على تطوير وتشغيل مشروعات الطاقة الحرارية والمتجددة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

من جانب آخر وقعت هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مذكرة تفاهم مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي "زيرو ويست" و"إي دي إف رينيوابلز" الفرنسية، لإقامة مشروع لإنتاج 140 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا قابلة للزيادة بشكل تدريجي لنحو 350 ألف طن سنويا، بالعين السخنة.

وتبلغ استثمارات المشروع 3 مليار دولار، وسيتم تنفيذه على عدة مراحل، وتبدأ إقامة المنشأة عام 2024، على أن يبدأ التشغيل التجاري لها في عام 2026، وفق بيان منفصل للحكومة، يوم الأربعاء.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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