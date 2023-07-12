أطلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الأربعاء، شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي xAI.

ويتصدر ماسك قائمة فريق العمل وفقا للموقع الرسمي للشركة التي قالت في بيان إعلان التأسيس إن الغرض من إنشائها "فهم طبيعة الكون الحقيقية".



وبحسب رويترز، فإن ماسك يسعى لتحدي شركات التكنولوجيا وبناء بديل لـ ChatGPT، بعد أن حذر من خطورة السباق بين الشركات لتطوير التكنولوجيا وطالب بالتوقف من أجل إتاحة الوقت لصياغة لوائح للقطاع.

ويضم فريق الشركة الناشئة، العديد من المهندسين والعلماء السابقين من جوجل ومايكروسوفت وOpenAI المطورة لشات جي بي تي.

وبحسب بيان الشركة الجديدة عبر موقعها، ستتيح يوم الجمعة 14 يوليو مقابلة فريق العمل وطرح الأسئلة عليه من خلال محادثة عبر Twitter Spaces.

وقالت الشركة إنها ستعمل عن كثب مع شركتي تويتر وتسلا وشركات أخرى لإحراز تقدم نحو مهمتها.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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