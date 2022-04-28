أشار أغني رجل في العالم، والذي حصل على موافقة للاستحواذ على شركة تويتر، في تغريدات يوم الخميس إلى شراء كوكاكولا وماكدونالدز مداعبا، وقال "فلنجعل تويتر مرح أكثر".

وبعدها كتب: "بعد ذلك سأشتري كوكاكولا لإعادة وضع الكوكايين".

وبحسب ما ذكرته بلومبرغ فإن تغريدة ماسك تشير إلى الوصفة الأصلية للمشروب عندما تم إطلاقه في عام 1886 كمنشط، وتبلغ قيمتها السوقية 284 مليار دولار، وهي أكبر بكثير مقارنة بتويتر التي اشتراها ماسك بنحو 44 مليار دولار.

كتب ماسك أيضا – تعليقا على تغريدة سبق ونشرها بأنه سيشتري ماكدونالدز ليصلح كل ماكينات الآيس كريم – قائلا "لا يمكنني صنع المعجزات".

تبلغ ثروة ماسك حاليا 253 مليار دولار - متقدما على منافسه الأقرب جيف بيزوس، الذي تبلغ ثروته حاليا 162 مليار دولار، بحسب بلومبرغ.

وعلى الرغم من أن التغريدات تأتي في سياق دعابة، فإنه لا يمكن إغفال أن شراء تويتر بدأ بنفس الطريقة، حين مازح ماسك لأول مرة حول شراء تويتر في 2017 مع الممثل الكوميدي ديف سميث، بحسب بلومبرغ.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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