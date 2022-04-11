قرر الملياردير الأمريكي ورجل الأعمال إيلون ماسك عدم الانضمام إلى مجلس إدارة شركة تويتر، بحسب ما أعلنه الرئيس التنفيذي لتويتر باراغ أغراوال يوم الاثنين.

وكان ماسك، وهو مؤسس شركتي تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس إكس لمركبات الفضاء، اشترى قبل أيام 9.2 % من أسهم شركة تويتر مقابل 3.7 مليار دولار، وعُرض عليه الانضمام إلى مجلس الإدارة.

لكن انضمام ماسك إلى مجلس الإدارة كان سيمنعه من امتلاك حصة تفوق الـ 14.9% من أسهم الشركة، بحسب وسائل إعلام.





(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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