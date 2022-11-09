قال إيلون ماسك الملياردير الأمريكي والمالك الجديد لشركة تويتر، يوم الأربعاء، إن تويتر سيشهد تغييرات كثيرة خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف ماسك، في تغريدات على تويتر: "سنُبقي ما يصلُح ونغير ما لا يصلُح".

وطالب ماسك مستخدمي تويتر بذكر شكواهم من الموقع التي يرغبون في حلها أو تغييرها.

وكان المالك الجديد لتويتر -الذي استحوذ على شركة تويتر نهاية أكتوبر الماضي- أعلن بالفعل سابقا عن تغييرات سيُدخلها على الموقع، منها فرض رسم شهري بقيمة 8 دولار للحسابات الموثقة بهدف توفير تدفق إيرادات لتويتر.

فيما يعتزم ماسك أيضا تسريح نحو نصف موظفي الشركة.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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