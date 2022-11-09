PHOTO
قال إيلون ماسك الملياردير الأمريكي والمالك الجديد لشركة تويتر، يوم الأربعاء، إن تويتر سيشهد تغييرات كثيرة خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف ماسك، في تغريدات على تويتر: "سنُبقي ما يصلُح ونغير ما لا يصلُح".
وطالب ماسك مستخدمي تويتر بذكر شكواهم من الموقع التي يرغبون في حلها أو تغييرها.
وكان المالك الجديد لتويتر -الذي استحوذ على شركة تويتر نهاية أكتوبر الماضي- أعلن بالفعل سابقا عن تغييرات سيُدخلها على الموقع، منها فرض رسم شهري بقيمة 8 دولار للحسابات الموثقة بهدف توفير تدفق إيرادات لتويتر.
فيما يعتزم ماسك أيضا تسريح نحو نصف موظفي الشركة.
(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا