انخفضت الإيرادات الموحدة لمجموعة اتصالات الإمارات بنحو 2% في الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي، بفعل التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف في الجنيه المصري والدرهم المغربي والروبية الباكستانية نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، بحسب بيان النتائج المالية للمجموعة المنشور يوم الثلاثاء على سوق أبوظبي المالي.

وسجلت الإيرادات الموحدة للمجموعة في الربع الثالث 13 مليار درهم إماراتي (3.5 مليار دولار) مقارنة بـ 13.3 مليار درهم (3.6 مليار دولار) خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح الصافية الموحدة لاتصالات الإمارات في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2% على أساس سنوي، لتسجل 2.5 مليار درهم.

وأرجعت المجموعة ارتفاع الأرباح الصافية إلى زيادة المساهمة من الشركات الزميلة، وانخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء، والتي قالت إنها عوضت عن تأثير خسائر العملات الأجنبية المرتفعة.

وارتفعت الديون الموحدة للمجموعة إلى 40.1 مليار درهم بحلول 30 سبتمبر 2022، مقارنة بـ 25.7 مليار درهم بحلول 31 سبتمبر من العام الماضي، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى القروض المصرفية لتمويل الاستثمار في مجموعة فودافون، بحسب ما قالته الشركة.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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