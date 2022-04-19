قالت سفارة البحرين لدى بريطانيا إن شركة إنفستكورب المالية البحرينية الخاصة تخوض مفاوضات لشراء نادي إي سي ميلان بطل أبطال أوروبا لسبع مرات مقابل 1.1 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية يوم الاثنين عن تغريدة للسفارة.

لكن التغريدة التي نقلت عنها الوكالة على حساب السفارة ووضعت رابط لها يبدو أنها حُذفت.

وتداولت عدة وسائل إعلام من بينها بلومبرغ خلال الأيام الماضية أخبار عن عزم الشركة الاستحواذ على نادي ميلان.

وتأسست الشركة عام 1982، وتقوم بعمليات استثمارية وتجارية لحسابها أو لحساب عملائها، ولديها فروع في البحرين، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومراكز في لندن، ونيويورك، وسنغافورة، وتدير أصول بنحو 40 مليار دولار.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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