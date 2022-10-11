أنتج العراق 4.66 مليون برميل يوميا من النفط خلال سبتمبر الماضي، بزيادة 11 ألف برميل يوميا عن مستويات أغسطس، بحسب بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أوردتها وكالة رويترز يوم الثلاثاء.

واستفاد العراق من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته لتعزيز إيرادات صادراته النفطية التي بلغت بشكل أولي نحو 8.8 مليار دولار في سبتمبر مقابل أكثر من 9 مليار دولار في أغسطس، بحسب بيانات شركة سومو.

وتجاوزت عائدات العراق من النفط خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بشكل أولي الـ 90 مليار دولار، وفق بيانات شركة سومو ووزارة النفط العراقية.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي وصول احتياطيات العراق الدولية لأكبر مستوى في تاريخه بقيمة تجاوزت 87 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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