* تم التحديث بتفاصيل



قالت شركة إعمار العقارية الإماراتية، يوم الاثنين، إن مجلس إدارتها سيجتمع يوم الخميس المقبل الموافق 18 أغسطس لمناقشة بيع شركة "نمشي" التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية للأزياء، والمملوكة بالكامل لشركة إعمار مولز التابعة لإعمار العقارية.

وأضافت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، أنه في حال اتخاذ أي قرار بشأن الأمر سيتم الإفصاح عنه بعد اتخاذه.

وكانت شركة إعمار مولز، وهي ذراع التجزئة لشركة إعمار العقارية أحد أكبر المطورين العقاريين في دبي، استحوذت في عام 2017 على حصة 51% في نمشي من "مجموعة الأزياء العالمية"، ثم في عام 2019 استحوذت إعمار مولز بالكامل على نمشي بشرائها حصة الـ49% المتبقية من أسهمها.

ونمشي هي منصة للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط، بدأت عملها في عام 2011، وتضم مجموعة من الأزياء من أكثر من 700 ماركة عالمية، ولديها تطبيق للهواتف، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتأسست مجموعة الأزياء العالمية عام 2011 ومقرها في لوكسمبورغ وتعمل في مجال البيع بالتجزئة للأزياء عبر منصات إلكترونية تابعة لها، وتعمل في عدة مناطق بالعالم منها أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا