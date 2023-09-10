وقعت الشركة الوطنية للإسكان السعودية، على هامش معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض يوم الأحد، اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى أحد أبرز المطورين العقاريين في مصر لتطوير مشروع مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات في شرق العاصمة السعودية الرياض.

والشركة الوطنية للإسكان، المملوكة للدولة السعودية، هي أكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة، وتسعى لزيادة المعروض العقاري بالسعودية، في إطار مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، الرامي إلى رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ماذا نعرف عن المشروع الجديد؟

بحسب وكالة واس ووسائل إعلام

يوفر مشروع المدينة الجديدة أكثر من 27 ألف وحدة سكنية، تتنوع بين فلل ووحدات وشقق سكنية بمساحات مختلفة.

يقع المشروع في ضاحية الفرسان -التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري وتطورها الوطنية للإسكان- بالعاصمة الرياض، ويقام على مساحة تبلغ 10 ملايين متر مربع، منها 40% مساحات خضراء مفتوحة.

يتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 40 مليار ريال سعودي (نحو 10.7 مليار دولار)، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية الأحد عن هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى.

وسيضم المشروع خدمات متكاملة مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية، ونادٍ رياضي، ومناطق خدمات عامة.

صفقات "سيتي سكيب"

شهد معرض سيتي سكيب العالمي، الذي انطلقت أعماله الأحد بالعاصمة الرياض، إطلاق عدد من المشروعات بقيمة تجاوزت 65 مليار ريال، من بينها 42 مليار ريال من الشركة الوطنية للإسكان لضخ معروض عقاري جديد في ضواحي ومجتمعات الشركة، بحسب وكالة واس.

وسيستمر المعرض حتى يوم 13 سبتمبر الجاري.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، أثناء تدشين المعرض، إن الأعوام المقبلة ستشهد توسع في بناء الضواحي السكنية في كافة أرجاء المملكة بمشاركة المطورين العقاريين العالميين.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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