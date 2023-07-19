أعلن تطبيق واتس آب - المملوك لشركة ميتا التي يرأسها مارك زوكربيرغ - إصلاح عطل أصاب عملية المراسلة عبر التطبيق، يوم الأربعاء.

وفي وقت سابق الأربعاء، اشتكى عدد من المستخدمين في عدة مناطق حول العالم من صعوبة إرسال واستقبال الرسائل عبر التطبيق حسب وسائل إعلام.

وقال واتس آب في تغريدة عبر تويتر، إنه يعمل على حل مشاكل في التواصل في التطبيق.

قبل أن يعلن إصلاح المشكلة في تغريدة لاحقة قال فيها "وها قد عدنا".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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