تمكنت قوات الدفاع المدني العراقية من إخماد حريق اندلع، بعد ظهر يوم الثلاثاء، في كافتيريا بصالة المغادرة بمطار بغداد الدولي، أدى إلى إصابة 3 عمال باختناقات نتيجة كثافة الدخان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقالت سلطات الطيران المدني، وفق الوكالة، إن رحلات مطار بغداد الدولي لم تتأثر بحريق صالة المغادرة، ولم تسجل إصابات بصفوف المسافرين.

ومطار بغداد الدولي هو أكبر مطارات العراق، بحسب موقعه الإلكتروني.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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