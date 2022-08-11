أعلنت إثيوبيا، يوم الخميس، بدء تشغيل التوربين الثاني لتوليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة، ضمن 13 توربين موصلين بالسد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء إثيوبيا.

وكانت إثيوبيا بدأت في فبراير الماضي في توليد الكهرباء من أول توربين بالسد، الذي سوف تصل طاقته الإجمالية عند اكتماله إلى 5150 ميغاوات.

وتخشى مصر والسودان من أن ملء سد النهضة سيؤثر على حصصهما من مياه نهر النيل.

وفشلت مفاوضات بين الدول الثلاثة على مدار سنوات في التوصل لاتفاق.

فيما تقول حكومة إثيوبيا إن المشروع مهم بشكل أساسي للتنمية الاقتصادية. ويعد سد النهضة أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وتطالب مصر مجلس الأمن بالتدخل لضمان إلزام الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة ممكنة حول ملء سد النهضة، الذي تراه مصر تهديد وجودي لها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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