أعلنت الصين تسجيل 3 وفيات بكورونا في شنغهاي، المركز المالي للبلاد، لأول مرة منذ فرض الحجر الصحي بالمدينة نهاية مارس الماضي.

وبحسب ما نقلته بي بي سي الاثنين، فهذه أول وفيات جراء الفيروس تعلن عنها السلطات بشكل رسمي في عموم البلاد منذ مارس 2020.

وذكر بيان اللجنة الصحية بالمدينة أن أعمار المتوفين تتراوح بين 89 و91 عام، وجميعهم غير محصنين ضد الفيروس.

وتستعد المدينة، و38% فقط من سكانها محصنين بشكل كلي ضد الفيروس، لجولة جديدة من الاختبارات الجماعية، وهو ما يعني أن الحجر الصحي المشدد سيستمر للأسبوع الرابع على أغلب سكان المدينة.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخبارسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا