وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة H2 Industries الألمانية المتخصصة في تخزين الطاقة، لإنشاء أول محطة من نوعها فى مصر لتحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر، وذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد وباستثمارات تبلغ 4 مليار دولار، بحسب بيان الهيئة الاقتصادية للقناة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 300 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر، من خلال استيعاب 4 مليون طن مخلفات سنويا.

تستهدف مصر فى الفترة الأخيرة زيادة إنتاجها من الوقود الأخضر، ووقعت عدة شراكات تزامنا مع قمة تغير المناخ COP 27 التي تستضيفها مصر في نوفمبر القادم.

وسبق أن وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر، في انتظار التوقيع النهائي بعد انتهاء دراسات الجدوى، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد حسن ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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